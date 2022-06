Pekelders uiten hun ongenoegen over het bruggenplan

PEKELA – Bruggen Belang Pekela (BBP) organiseerde vanavond een demonstratietocht langs het Pekelder Diep. Hieraan deden fietsers, landbouwvoertuigen en grote en kleine motorvoertuigen mee. Met een hoop toeters en bellen trokken ze de aandacht van het publiek langs de weg.

De gemeente is van plan een groot aantal oeververbindingen te verwijderen. Er is volgens de gemeente onvoldoende geld om alle oversteken in de toekomst te onderhouden. Van het huidig aantal bruggen blijven er in het huidig bruggenplan slechts 13 over.

Bruggen Belang Pekela (BBP) is het daar niet mee eens en organiseerde vanavond een demonstratietocht. De start was bij de Theo Thijssen school te Boven Pekela en ging via Nieuwe Pekela naar Oude Pekela, met als eindstation het plein voor het gemeentehuis. De fietsende deelnemers reden langs “landskant” en de voertuigen langs de andere kant van het Pekelderdiep. De stoet was te herkennen aan veel geel en rood, brugbanners met de tekst ‘Pekelder besluit, Deze brug gaat eruit?’ en stickers met vraagteken.

De deelnemers werden langs de kant van de weg door inwoners van Pekela aangemoedigd. Ook was veel gehoor gegeven aan de oproep om de vlag uit te hangen.

Bij het gemeentehuis presenteerde BBP de uitslag van de online enquête aan de gemeenteraadsleden. Volgens BBP wil 98% van de personen die de enquête hebben ingevuld dat de politiek op zijn besluit terugkomt.

Aansluitend aan de actie hield de gemeenteraad een oriënterende raadsvergadering over het bruggenbesluit. Diverse inwoners van Pekela maakten gebruik van hun inspraakmogelijkheid.

De coalitiepartijen: Samen voor Pekela, SP en de PvdA blijven, zoals het nu lijkt, bij hun besluit. De meerderheid wil de vaarrecreatie voor Pekela behouden. Dit betekent dat in de loop der jaren 13 van de 34 bruggen overblijven. Zes van de overgebleven bruggen liggen in Oude Pekela en twee in Nieuwe Pekela. Welke bruggen nog meer blijven liggen is nog niet duidelijk.

Alvorens tot definitieve besluiten te komen gaat de gemeente gesprekken voeren met aanwonenden en met burgers, bedrijven en instellingen die zich betrokken voelen. Deze informatieavonden vinden plaats op dinsdag 28 juni in de Kiepe in Nieuwe Pekela. Op woensdag 29 juni in MFC de Binding in Oude Pekela en donderdag 30 juni in de Riggel in Boven Pekela en starten om 19:30 uur.

Foto’s: Fred Stötefalk en Catharina Glazenburg. Klik HIER voor meer foto’s.