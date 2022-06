Montmartre: de gezelligste kunstmarkt van het noorden

SELLINGEN – Slenteren door kronkelende straatjes, snuffelen tussen kleurrijke schilderijen en een wijntje drinken op het terras terwijl je de klanken van Franse chansons op de achtergrond hoort. Vakantie in Frankrijk? Nee, gewoon een dagje uit in Westerwolde.



Kom naar de gezelligste kunstmarkt van het noorden!

Op zaterdag 9 juli 2022 toveren we Sellingen eindelijk weer om tot een Franse kunstmarkt: Montmartre Sellingen. Van 11:00 tot 17:00 uur stallen ongeveer honderd kunstenaars hun kunstwerken uit op de markt.



Bewonder mooie en originele creaties

Er is van alles te zien op de markt. Denk aan verschillende schilderijen, van stillevens tot portretten, maar ook aan beelden van klei en porselein, handgemaakte hoeden, kleurrijke sieraden en levendige foto’s. Ook krijg je de unieke kans om kunstenaars ter plekke aan het werk te zien.



Expositie en workshops

De scholen organiseren een expositie in de MFA met werken gemaakt door de leerlingen. Liever zelf in actie komen? Dit kan! Jongerenwerk Welzijn Westerwolde organiseert een toffe graffiti-workshop tijdens de markt. Ook is er een workshop vilten in de stertent.



Ook als je geen kunstfanaat bent is er genoeg ander vermaak

Geen kunstfanaat? Geen probleem, want er is genoeg vertier. Droom weg bij de klanken van een harp en dwarsfluit in het oude Gotische kerkje. Ook lopen accordeonisten rond op het festival en hoor je folkmuziek. Wie weet kom je de goochelaar ook nog tegen!



Geniet van een hapje en drankje bij de foodtrucks

Verspreid over het terrein zijn terrasjes ingericht bij de diverse foodtrucks. Ga jij voor een glaasje rode wijn met lekkere borrelhapjes of voor een Westerwolds biertje en een patatje? Eet een verkoelend ijsje in de zon of neem een kop koffie of thee.



Het festival is ingedeeld in vier pleinen

Het festival is verdeeld over vier pleinen: Place du Coeur, Place de l’Église, Place du Tertre en Place de l’École. Place du Coeur is het hart van Sellingen op de Brink. Place de l’Église is het grasveld tegenover het 14e-eeuwse kerkje. Aan de overkant daarvan vind je Place du Tertre bij De Sprankel. Als je het sprankelpad volgt kom je uit bij Place de l’École. Dit is het plein bij MFA De Zuides, waar ook de expositie en workshops zijn.



Entree en parkeren is gratis

De entree van het festival en parkeren in het dorp kost helemaal niets! Er is voldoende parkeergelegenheid in het dorp, bijvoorbeeld aan de Noordesweg en achter het gemeentehuis.

Info: www.montmartreselingen.nl of zoek ons op Facebook of Instagram!

Ingezonden