Aantal laadpalen voor elektrische auto’s in Westerwolde stijgt met 43%

WESTERWOLDE – In Westerwolde is het aantal laadpalen voor elektrische auto’s in een jaar tijd gestegen met 43%. Deze groei vond plaats in april 2021 t/m april 2022.

In het begin van 2021 stonden er 28 laadpalen verspreid door heel Westerwolde, wat is gestegen naar maar liefst 40. Er zijn 15 laadpalen beschikbaar voor elke 10.000 inwoners. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Techtiek.nl op basis van de meest recente data van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur.



Groningen is de provincie waarbij het aantal laadpalen met 36% is gestegen. In 2021 stonden er

slechts 1.341 laadpalen in Groningen wat is gestegen naar 1.820 in 2022. Dit zijn in totaal 31

laadpalen per 10.000 inwoners.



Groningen gaat mee met de landelijke trend

Op landelijk niveau stijgt het aantal laadpalen met 34%. Groningen zit hier dus iets boven met maar

liefst een groei van 36%. De snelst groeiende provincies zijn Drenthe (+62%), Limburg (+56%)

en Flevoland (+54%).



Meeste laadpalen per inwoner in de gemeente Groningen

De gemeente Groningen heeft de meeste laadpunten van de provincie Groningen, namelijk 1.156.

Om echt een goed beeld krijgen moeten we kijken naar het aantal laadpunten per inwoner, wat per

gemeente erg uiteenloopt. Ook verhoudingsgewijs heeft Groningen de meeste laadpunten. In totaal

zijn er 49 laadpalen beschikbaar voor elke 10.000 inwoners.

De gemeentes in Groningen met verhoudingsgewijs de meeste laadpalen zijn:

1. Groningen: 49 laadpunten per 10.000 inwoners

2. Westerkwartier: 29 laadpunten per 10.000 inwoners

3. Het Hogeland: 25 laadpunten per 10.000 inwoners

4. Oldambt: 19 laadpunten per 10.000 inwoners

5. Westerwolde: 15 laadpunten per 10.000 inwoners



EU klimaatdoel in 2030

Om de klimaatdoelen van de EU in 2030 te halen moet de CO2-uitstoot van auto’s in de EU met 50%

zijn verminderd ten opzichte van 1990. Niet alleen het aantal elektrische auto’s moet toenemen, maar ook het aantal oplaadpunten. Naast je oplader thuis is er voor elke 10 tot 15 elektrische voertuigen 1 oplader nodig. Om dit kilmaatdoel te halen zijn er ongeveer 6 miljoen openbare laadpunten nodig in Nederland.

Ingezonden door Tech Tiek, Klik HIER voor meer informatie