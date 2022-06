De gehele line up van het Hullabaloo Festival is bekend

GRONINGEN – Hullabaloo Festival keert dit jaar op 27 augustus terug naar de Drafbaan in het Stadspark in Groningen. Organisatoren 4PM Entertainment en E&A Events maken vandaag de line up bekend. De Noorse DJ en producer Kygo is de headliner van het festival en zal een spectaculaire show geven op de mainstage. Ook de winnaar van het Eurovisie Songfestival, KALUSH Orchestra, zal te aanschouwen zijn op het Hullabaloo Festival. Verspreid over de vijf verschillende podia zijn naast Kygo & KALUSH Orchestra ook onder andere Danny Vera, Kraantje Pappie (foto), Racoon, Snelle & De Lieve Jongens Band, Antoon en Goldband te zien.



Na 4 afwezige jaren keert Kygo weer terug op Nederlandse bodem nadat hij in 2018 zijn laatste optreden in een uitverkochte Ziggo Dome gaf. Nog steeds treedt de superster, bekend van nummers als ‘Firestone’ en ‘It Ain’t Me’, op over de hele wereld waaronder eind maart als afsluiter van dancefestival Ultra Miami. “Wij zijn super trots dat we weer een mooie line up met Nationale en internationale artiesten hebben kunnen samenstellen die naar Groningen komen. Kygo is een act van wereldformaat en gezien het feit dat hij selectief zijn optredens kiest, is het extra speciaal hem op Hullabaloo te mogen verwelkomen.” Aldus organisator Mitchel Bovenlander van 4PM Entertainment.



Waar het Hullabaloo Festival in 2019 de Nederlandse Eurovisie Songfestival winnaar Duncan Lauren op het podium had staan, verwelkomt de organisatie dit jaar de Oekraïense winnaar van het Eurovisie Songfestival, KALUSH Orchestra. Met een enorm aantal publiekspunten gingen zij er op 14 mei 2022 met de winst vandoor met hun nummer ‘Stefania’, een combinatie van rap en hiphop met een traditionele touch van de Oekraïense volksmuziek. Een bijzondere toevoeging aan de line up dus.



Het Hullabaloo Festival heeft ook dit jaar weer bekende Groningse partijen toegevoegd als ‘hostingpartners’ zoals KopjeK en Wij Zijn Vrij. Ook zal er weer een breed aanbod zijn aan creatieve randprogrammering en lokale foodtrucks.



De volledige line up

Kygo, Danny Vera, Kraantje Pappie, MEAU, Racoon, Snelle & De Lieve Jongens Band, KALUSH Orchestra, Antoon, Bilal Wahib, Fokke Simons, Froukje, Goldband, Kris Kross Amsterdam, Ofenbach, Ruben Annink, The Vices, Looming Iris B2B Coco Coquelicot, Mathijs Smit, Paramida, Philou Louzolo, Sandrien, Tjade, Nona Orange Skyline, Remme, Daims, Djennah, Jelte & Moxes, Juiz, Juvanice, Steve Riddm, Thiago Mereilles en MC Marboo.



Hullabaloo Festival is een all-ages event. Naast het muzikale programma is er nog veel meer te beleven voor jong en oud.



Over 4PM Entertainment

4PM Entertainment is een Nederlandse evenementen organisatie, gevestigd in onze hoofdstad Amsterdam. Al ruim 15 jaar is zij verantwoordelijk voor uiteenlopende merken en concepten in de (live) entertainmentbranche. 4PM Entertainment bedenkt, creëert, produceert en promoot de ultieme beleving. 4PM Entertainment benadert haar evenementen, als ‘experience architects’, altijd door de ogen van de bezoeker om zo die ultieme beleving te creëren.



4PM Entertainment gebruikt muziek om mensen samen te brengen. Door kennis over verschillende doelgroepen, ontwikkelingen in de samenleving en cultuur weet zij altijd relevant te blijven en werkt met de artiesten, locaties, specialisten en creatives van dit moment. Op deze wijze organiseert 4PM Entertainment keer op keer succesvolle, relevante festivals, evenementen en concerten.



4PM Entertainment is als marktleider onder jongeren evenementen en initiatiefnemer van het grootste eendaagse dancefestival van Nederland uitgegroeid tot een belangrijke speler in de wereld van entertainment en evenementen. Een aantal concepten van 4PM Entertainment zijn: Het Amsterdamse Winterparadijs, De Amsterdamse Zomer, Kingsland Festival, Het Amsterdams Verbond, FRIS, Snelle AFAS Live, Hullaballoo, Bungalup, De Helden van Oranje en We Are the Future.



Over E&A Events

E&A Events is een Amsterdam-based dance event organisatie, dat zowel in Nederland als internationaal succesvolle dance evenementen organiseert. Wat ooit begon in clubs voor een klein aantal mensen, is uitgegroeid tot een van de grootste evenementenorganisaties van Nederland. Van concept tot aan productie, E&A Events verzorgt het allemaal en bereikt hiermee een nieuwe generatie van muziekliefhebbers. Enkele van de merken die tot de E&A portfolio behoren zijn: Don’t Let Daddy Know, Kingsland Festival, TIKTAK, Martin Garrix ADE, Don Diablo FUTURE XL, Girls Love DJs, Meet Me Backstage, We Are The Future, Parels van de Stad en Helden van Oranje. De jonge organisatie is ambitieus en heeft maar één doel: hun merken wereldwijd uitrollen en daarmee de wereld veroveren.

