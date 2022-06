DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Meppen

Bij een ongeval op de B402 bij Meppen is maandag om 17.40 uur een 61 jarige Nederlandse motorrijder gewond geraakt. Het slachtoffer schatte zijn afstand tot een vrachtwagen verkeerd in, toen hij vanaf de A31 de B402 opreed. Hij botste zijwaarts tegen de vrachtwagen en raakte zwaargewond. De schade wordt op 6.500 euro geschat.

Papenburg

Tussen zaterdag en maandag zijn in een nieuw te bouwen woning aan de Sachsstraße in Papenburg meerdere deuren, wanden en delen van de keuken met verf besmeurd. De schade bedraagt 25.000 euro.

Vanmorgen om elf uur is aan de Posenstraße in Papenburg een heg in brand geraakt. Dit kwam toen iemand met een brander onkruid aan het verwijderen was. Bij de brand raakte ook een carport beschadigd. De totale schade bedraagt 5.000 euro.

Maandag 13 juni kwamen op de kruising Russelstraße/Rheiderlandstraße in Papenburg een brandweerauto en een betonauto met elkaar in botsing. De brandweerauto was onderweg naar een inzet en voerde optische- en geluidssignalen. Twee inzittenden van de brandweerauto, een 40 jarige man en een 46 jarige vrouw, raakten lichtgewond. Beide voertuigen raakten beschadigd. De politie verzoekt getuigen van het ongeval contact op te nemen.

Bij een ongeval op de Kapitän-Poelmann-Straße in Papenburg is gistermiddag om half vijf 20 jarige fietser zwaargewond geraakt. Hij werd door een 28 jarige bestuurder van een VW over het hoofd gezien toen deze rechtsaf naar het Osterkanal afsloeg. De schade bedraagt zo’n 1.100 euro. De automobilist kwam met de schrik vrij.

In de nacht van maandag op dinsdag is bij een school aan de Fahnenweg in Papenburg ingebroken. Voor zover bekend werd er niets gestolen. Wel werd een raam vernield. De schade bedraagt 50 euro.

Haren

In de nacht van zondag op maandag is bij meerdere schuurtjes aan de Bergkamp in Haren ingebroken. Er werden twee computers van e-bikes, twee e-bikes en twee elektrische scooters gestolen. De schade bedraagt meerdere duizenden euro’s.

Tussen gisteravond 20.00 uur en vanmorgen 8.30 uur vond op het doodlopende gedeelte van de Frohland in Haren een ongeval plaats. Een nog onbekende automobilist reed daar tegen een geparkeerde zilvergrijze Audi A6. De veroorzaker van de schade is er vandoor gegaan.

Bunde

Gisteren is tussen 7.15 en 10.10 uur de ruit van een geparkeerde auto ingeslagen. De auto stond aan de Leege Weg in Bunde. Er is niets uit de auto gestolen. De schade bedraagt 300 euro.

Sögel

Tussen 17 en 18 juni is aan de Albert-Trautmann-Straße in Sögel een raam van een woning beschadigd. De schade wordt op 200 euro geschat.

Bad Bentheim

De politie heeft gisterochtend ter hoogte van de grens twee Afghaanse verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald. De Macedonische chauffeur had tijdens het rijden klopgeluiden gehoord en belde de politie. Die openden op de parkeerplaats Waldseite Nord de oplegger en trof daar twee Afghaanse jongens van 18 jaar aan. Zij waren vermoedelijk vijf dagen eerder in Servië met hulp van mensensmokkelaars in de laadruimte gekropen en hadden zich tussen de lading verstopt. De beide verstekelingen hadden honger en dorst, maar verkeerden verder in goede gezondheid. De twee werden meegenomen naar het politiebureau en later overgedragen aan een asielzoekerscentrum. De chauffeur wordt niet verdacht van mensensmokkel. Foto’s: Politie Bad Bentheim