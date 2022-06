Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 22 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARMER | VRIJDAG VEEL BUIEN

Het is ook vandaag een mooie zonnige dag, met vanmiddag vooral wat stapelwolken. Door de zon komt de temperatuur een paar graden hoger uit dan gisteren. Het maximum is 23 á 24 graden, nadat het vannacht afkoelde tot een graad of 6. De wind is vandaag zwak tot matig uit het noordoosten.

Ook vannacht is er een beetje wind en morgen waait de wind uit oost tot zuidoost. Daarmee stijgt de temperatuur uiteindelijk naar 28 á 29 graden. Benauwd of drukkend warm wordt het nog niet, maar morgenavond is er toch kans op een enkele onweersbui.

Vrijdag is de buienkans veel groter en dan komt er direct in de ochtend ook een hele buienzone uit Duitsland. Dus dan is het bewolkt met waarschijnlijk perioden met regen- en onweersbuien, mogelijk valt er dan meer dan 10 mm. In de avond wordt het droger, temperatuur vrijdag van 22 tot 24 graden. In het weekend blijft er kans op een bui maar meestal is het dan droog. Het zal wel minder zonnig zijn dan vandaag, middagtemperatuur dalend tot ca. 19 graden op de zondag.