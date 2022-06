Nieuwe fietsroute tussen Veendam en Pekela geopend

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 23 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

WARME DAG | MORGEN VEEL BUIEN

Het is ook vandaag heel zonnig, maar het wordt een stuk warmer dan gisteren. Want aan het einde van vanochtend is het al zo’n 25 graden en later in de middag is ook de 30 graden haalbaar. Heel benauwd wordt het daarbij niet want de lucht is tamelijk droog. Maar vanavond blijft de warmte wel hangen en vannacht is er kans op een lokale regen- of onweersbui. De wind is zwak tot matig uit het oosten tot zuidoosten, windkracht 2 tot 3.

Morgenochtend is het anders want de kans op enkele buien neemt vanuit het zuidoosten snel toe. Er is dan ook kans op onweer en het kan eventjes flink doorregenen. Ook morgenmiddag is er kans op een regen- of onweersbui, morgenavond is het wat droger. De maximumtemperatuur is morgen 24 graden, bij een veranderlijke wind.

Zaterdag is het bij ons de meeste tijd droog en zondag en maandag is de kans op een bui weer wat groter. Maximum zaterdag rond 25 graden, daarna ongeveer 21 graden. En de lange termijn voor de periode na maandag is overwegend droog met flinke zonnige perioden.