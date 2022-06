Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 24 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

FLINKE BUIEN | KANS OP VEEL REGEN

Het is vannacht de meeste tijd nog droog geweest maar het wordt een onbestendige dag met gaandeweg een flink aantal buien, waarbij vooral vanochtend kans is op onweer. Er kan gemakkelijk 10 mm of meer vallen en later in de middag neemt de kans op een bui weer af. Vanavond is het de meeste tijd droog en dan is er weer wat zon. De maximumtemperatuur op deze vrijdag is 20 tot 22 graden en er staat een zwakke tot matige wind die draait naar west tot zuidwest.

Morgen is er een matige zuidenwind met wisselende bewolking en overwegend droog weer, soms kan er wel een bui vallen. Maximum op de zaterdag tot 24 graden.

Zondag gaan we terug naar 21 graden. Dan is het bewolkt en ’s ochtends is het regenachtig, later is er wat zon. En ook maandag is het afwisselend, daarna is het een paar dagen droog en zonnig.