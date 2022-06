Wie wordt de Klimaatburgemeester van Westerwolde?

DEN HAAG, WESTERWOLDE – Wie wordt de Klimaatburgemeester van de gemeente Westerwolde? De Nationale Klimaatweek is dit jaar van 31 oktober tot en met 6 november. Dan komt heel Nederland in actie om te laten zien welke klimaatstappen zij nemen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat als initiator zien wat er allemaal in Nederland gebeurt om de CO2-uitstoot te verminderen om de klimaatdoelen van 2030 te halen, maar ook wat er nog nodig is. Zij zijn op zoek naar Nederlanders die zich al inzetten voor een beter klimaat. Ook in gemeente Westerwolde zoekt het ministerie zo’n ‘Klimaatburgemeester’.

Net als tijdens de eerste editie in 2021 vraagt het ministerie tijdens de Nationale Klimaatweek op allerlei manieren aandacht voor alles wat er in het land gebeurt aan klimaatverbeteringen. Vorig jaar zetten maar liefst 142 Klimaatburgemeesters zich op hun eigen manier in om een positieve bijdrage te leveren aan het klimaat en inspireerden zij Nederland om bewuster om te gaan met het klimaat. Voor deze editie zijn we op zoek naar nog meer Klimaatburgemeesters die hun buurtgenoten inspireren.

Het ministerie zoekt voor zo veel mogelijk gemeenten in Nederland een Klimaatburgemeester. Iemand die zich inzet om zijn of haar CO2-uitstoot te verminderen. Dat kan een grote maatregel zijn of iets kleins. Goedkoop of duur. Iemand die bijvoorbeeld veel energie bespaart, duurzamer reist of klimaatbewuster consumeert. Ben je een klimaatactie in de straat of wijk gestart met de buren? Ben jij onze Klimaatburgemeester uit gemeente Westerwolde? Of ken je iemand? Geef die op via: www.nkw2022.nl.

Wat is jouw klimaatverhaal?

Een Klimaatburgemeester deelt zijn of haar verhaal met de lokale media en in hun eigen netwerk en organiseert een actie op 31 oktober in de eigen gemeente (of op een andere dag tijdens de Nationale Klimaatweek) om anderen in beweging te krijgen. Ook kan de Klimaatburgemeester in gesprek gaan met de echte burgemeester over wat er nog moet gebeuren om in zijn of haar gemeente de klimaatdoelen te halen. Tijdens de Nationale Klimaatweek spelen de Klimaatburgemeesters een belangrijke rol om de rest van Nederland te inspireren zich ook in te zetten. Maar het ministerie vraagt ook organisaties hun beste klimaat beentje voor te zetten. Zijn jullie bezig met het nemen van klimaatbewuste stappen, door CO2 uitstoot te verminderen of energie te besparen, dan kun je je aanmelden als Klimaatsupporter via www.nkw2022.nl.

Zet ook de knop om!

Hoe eerder we met z’n allen minder CO2 uitstoten en energie besparen, hoe beter het is voor ons allemaal. Niets doen is geen optie. Helemaal nu onze energierekening is gestegen en we minder afhankelijk worden van brandstof uit Rusland. Daarom zetten we ook de knop om en zetten we met z’n allen klimaatbewuste stappen. Als iedereen wat doet voor het klimaat kunnen we samen de CO2-uitstoot in Nederland verlagen. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat roept niet alleen burgers op bij te dragen aan een beter klimaat maar ook organisaties in héél Nederland. Van scholen tot MKB-ers en van gemeenten tot energiebedrijven en brancheorganisaties. Het doel? Zoveel mogelijk Nederlanders inspireren zich in te zetten voor het verminderen van de CO2-uitstoot.

Ingezonden