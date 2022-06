Burgemeester Velema opent vernieuwde brandweerkazerne Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Vanmiddag heeft burgemeester Jaap Velema de vernieuwde brandweerkazerne in Bellingwolde geopend.

De brandweerkazerne in Bellingwolde heeft een grote renovatie ondergaan. Vanaf 28 augustus vorig jaar werd de oude kazerne gestript en verbouwd. Dit was nodig omdat het gebouw sterk verouderd en te klein was. ‘We hebben ons jarenlang gered met de kazerne, maar hij is nu echt te klein voor onze tankautospuit, boot, personeelsbus, materialen en 19 vrijwilligers’, vertelde ploegchef Richard van de Rijke. ‘Bovendien voldeed het gebouw niet meer aan de huidige regels.’

Op 30 april werd de nieuwe kazerne weer in gebruik genomen en vandaag verrichte burgemeester Jaap Velema de officiële opening. Dit deed hij door als bijrijder in de brandweerauto door een gespannen lint te rijden. Kort daarna knipte hij in de garage een tweede lint door.

Foto’s: Jan Glazenburg