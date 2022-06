Eeuwfeest Plaatselijk Belang Veelerveen barst los

VEELERVEEN – Vanmiddag heeft burgemeester Jaap Velema het eeuwfeest van Plaatselijk Belang Veelerveen geopend.

Vandaag viert Vereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen het 100 jarig bestaan. Het hele dorp is in feeststemming; de huizen zijn versierd met vlaggetjes en op veel plaatsen hangt de Hollandse driekleur in top.

De feestelijkheden werden vanmiddag geopend door burgemeester Jaap Velema. Hij kwam niet met legen handen: in een enveloppe zat 200 euro; twee euro voor elk jaar dat Plaatselijk Belang Veelerveen bestaat. En voor de vorm deed hij er nog een twee euro muntstuk bij.

Plaatselijk Belang Veelerveen is de oudste vereniging voor plaatselijk belang in de gemeente Westerwolde is. De vereniging is in maart 1921 opgericht. Het was de tijd waarin de Vereniging ter bevordering van de kanalisatie van Westerwolde het B.L. Tijdenskanaal (1911), het Mussel Aa Kanaal (1916) en het Ruiten Aa Kanaal (1920) had laten graven. Deze kanalen leidden tevens tot de vestiging van de Aardappelmeelfabriek Westerwolde. Op de plek waar deze drie kanalen samen kwamen ontstond Veelerveen. Zware werkomstandigheden zorgden ervoor dat de Veelerveensters zich al snel organiseerden om op die manier een sterke gemeenschap te vormen en op te komen voor de gezamenlijke belangen.

Nu 101 jaar later is de vereniging nog steeds springlevend en ook nodig. Voorzieningen zijn verdwenen of staan onder druk en daarmee de leefbaarheid van ons dorp. Opkomen voor- en behartigen van de belangen van alle Veelerveensters blijft ook in de toekomst het hoofddoel van Plaatselijk Belang Veelerveen.

Vorig jaar kon aan het jubileum vanwege de coronapandemie geen publiekelijke aandacht worden geschonken, maar vandaag is het feest op het plein voor Ons Noabershoes. Na zijn toespraak hees de burgemeester, samen met Pieter Huttinga, voorzitter van Plaatselijk Belang Veelerveen, de vlag. Nadat Pieter het programma voor vandaag bekend had gemaakt, kon het feest echt losbarsten. Zangvereniging DES nam het voortouw door een speciaal lied over Veelerveen te zingen.

Verder is er vandaag: een 100-Jaar markt met plantjes, kleding, brocante, hobby artikelen, parfums, en kaartjes, een grabbelton, oldtimershow, oud Hollandse spelen, met o.a. geiten melken en zaklopen, meer optredens van zangvereniging DES en gymnastiekvereniging GVV, Onstwedder Gaarv’n met demonstraties oude ambachten en spekdikken bakken, Jos Tipker Entertainment, een sneltekenaar, een smoothiefiets, boogschieten voor jong en oud, stand van de Historische Vereniging Westerwolde, draaiorgel, een imker ijs, gezellig terras en een tentoonstelling van oude foto’s en foto’s van het Noorderlicht in Ons Noabershoes.

In het kanaal kun je onder begeleiding een workshop suppen volgen en in de late middag is er een bbq. Hiervoor hebben zich zo’n 100 deelnemers aangemeld. In Ons Noabershoes is het vanavond feest met medewerking van Krzysztof Groen en DJ Tedo.

Foto’s: Catharina Glazenburg. Meer foto’s vindt u HIER.