Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 25 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

RUSTIGER WEER | VRIJ WARME MIDDAG

Het weer is vandaag een stuk kalmer dan gisteren want zware buien of onweer zijn er vandaag niet. Aanvankelijk is er vrij veel zon en de bewolking neemt vanmiddag toe, maar pas in de loop van de avond is er kans op wat regen. Het wordt redelijk warm met een maximum van 25 graden, eind van de middag koelt het af tot 20 graden.

Vannacht neemt de kans op regen toe en morgenochtend lijkt dan ook vrij nat te gaan verlopen. Ook morgenmiddag- en avond kan er soms regen vallen, door een front wat over het hele oosten van ons land zal liggen. Het is morgen dan ook bewolkt, maar ondanks dat wordt het nog zo’n 22 graden.

Maandag ligt dat front van morgen boven Duitsland maar wij hebben er maandag nog veel bewolking van, en af en toe zal er ook nog regen vallen. Dinsdag en woensdag volgende week zijn droog en vrij zonnig, en na een dip op maandag met 19 graden stijgt het midden volgende week opnieuw tot circa 25 graden.