DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

In de nacht van dinsdag 14 op woensdag 15 juni is aan de ‘Alt Möhlenwarf’ het slot van een VW opengebroken. Er is gereedschap ter waarde van 150 euro gestolen.

Niederlangen

In de nacht van 23 op 24 juni is bij een tuinhuisje aan de Johannesstraße ingebroken.Er zijn diverse elektrische apparaten en een e-bike van het merk Koga gestolen. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend.

Emsland, Grafschaft Bentheim

Het begin van de zomervakantie in Nordrhein-Westfalen was voor de politie een aanleiding om het verkeer in noordelijke richting te controleren. Op de A31 werden auto’s van vakantiegangers gecontroleerd op technische mankementen, overbelading/ladingzekering, kinderzitjes en controle op rijbevoegdheid. Een 49-jarige man uit Keulen had een auto gehuurd voor zijn caravan. Hij lette niet op het trekvermogen van de auto. Dit werd met meer dan 30% overschreden. Het werd hem verboden met de combinatie verder te rijden. Volgens de politie werden de verkeerscontroles door de “vakantiegangers” als positief en belangrijk ervaren. Veel kinderen waren blij met de kleine cadeautjes van de verkeersveiligheidsadviseurs en verlieten de controlepost met bijvoorbeeld een kleurboek.

Foto’s: Politie Emsland/Grafschaft Bentheim