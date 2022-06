FTC Toer’80 uit Bellingwolde organiseerde vandaag na drie jaar de wielerfietstocht PreZero, Grunnens Alternatief

OLDAMBT, WESTERWOLDE – Na 3 jaar organiseerde FTC Toer’80 uit Bellingwolde vandaag de bekende wielerfietstocht PreZero, Grunnens Alternatief. De toertocht wordt sinds 1996 georganiseerd en gaat door het schitterende Westerwolde en de uitgestrekte polders van het Oldambt.

Met zielsverwanten in een groep óf heerlijk rustig alleen. Fietsen om de wind te voelen. Dat kon vandaag allemaal bij de wielerfietstocht PreZero, Grunnens Alternatief. Dit werd georganiseerd door FTC Toer’80 uit Bellingwolde. De tocht is opgenomen in de NTFU jaarkalender. Hoofdsponsor was PreZero uit Scheemda.

De 201 deelnemers konden kiezen uit twee afstanden: 80 of 120 kilometer. Het vertrek van de uitgepijlde tocht was vanaf 8:30 uur bij de Eextahal in Scheemda. Er was een tussenstop bij de Weddermeerhoeve in Wedderbergen. Daar was een vrijwilligster van Stichting Vrienden van de Blanckenborg aanwezig om aandacht te vragen voor hun crowdfunding actie voor de aanschaf van een duofiets.

Alle deelnemers ontvingen voor de eerste keer een trofee, de Grunal, een heus collectors item, aangeboden door de sponsoren van de wielertocht.

Nadere info over de wielerclub

Fiets Toer Club FTC Toer’80 uit Bellingwolde heeft 150 leden en bestaat vanaf 1980. De vereniging heeft vier niveaugroepen, ingedeeld op snelheid en afstand. We fietsen in de zomer drie keer per week op de racefiets en in de winter op de ATB / mountainbike of racefiets. Tevens is er een winterprogramma met spinning.

Foto’s: Jan Glazenburg

