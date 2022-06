Spannende strijd om de bekers bij Bakker Agri Works Beachvolleybaltoernooi VSV 74

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 26 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

LATER KANS OP REGEN | DINSDAG EN WOENSDAG ZOMERS

Het is een redelijke dag met zonnige perioden en wat wolkenvelden, maar in de loop van vanmiddag en vooral vanavond neemt de kans op regen vanuit het zuiden toe. Daarbij is het vanmiddag zo’n 21 graden en er staat een zwakke tot matige zuidwestenwind, windkracht 2 tot 3.

Ook vannacht en morgenochtend is er een goeie kans op regen, morgenmiddag is het meestal droog en dan zijn er opklaringen en een lokale bui. De temperatuur daalt vannacht tot 14 á 15 graden, het maximum voor morgenmiddag is uiteindelijk nog 20 graden en de wind is morgen veranderlijk van richting.

Dinsdag en woensdag is er een hogedrukgebied boven Denemarken en daardoor is het droog, vrij zonnig en warmer met middagtemperaturen rond 24 graden. Donderdag is het 28 graden maar dan is er kans op een regen- of onweersbui. Daarna is het weer een stuk koeler.