Tweedaags theaterspektakel Waterbei zet centrum Winschoten weer op z’n kop

WINSCHOTEN – Vorig jaar was de corona-pandemie spelbreker, maar Waterbei, het befaamde straattheaterfestival in Winschoten, gaat op vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus met veel allure in de herkansing. Eindelijk weer genieten van muziek, gezelligheid en (straat)theater in het hart van Oost-Groningen. Artiesten, vrijwilligers en organisatoren staan te springen om er weer een tweedaags spektakelstuk van te maken. Van artiesten-parade en heuse Waterbei-party tot gewaagde stunts van internationale klasse.



De editie 2022 van Waterbei gaat vrijdag 26 augustus van start om 20.00 uur vanaf cultuurcentrum De Klinker met een heuse en indrukwekkende parade. Een kleurrijke en swingende sliert van artiesten zal het publiek langs de route naar het Winschoter Marktplein laten genieten en verbazen. Het plein wordt omgetoverd tot een heus festivalterrein, waar diverse terrassen en locaties het decor zullen vormen van een veelvoud aan spraakmakende artiesten en acts. Het festival, ‘Rondje om de kerk’ geheten, gaat vanaf 22.00 uur over in een spetterende party, dat tot middernacht het publiek zal vermaken.Om een tipje van de sluier op te lichten is er een spectaculair optreden van de Braziliaanse percussiegroep Los del Sol. Stilzitten is geen optie! De Steamroadsters van het Abacus Theater zullen met hun mechanisch gevaarte veel opzien baren, evenals de Compagnie with Balls die acrobatische toeren verrichten op twee meter hoge ballen, vergezeld van de twee immense poppenmannen Pablo en Ferdinand. ‘Vaste’ gast op Waterbei is de theatergroep Close Act, die ook nu weer present is in Winschoten. Deze keer met blauwe mysterieuze wezens, BirdMen genaamd. Een prémière voor Winschoten is de luchtacrobatiek-act van Jana en Sylvia, The Sassy Jassy Sisters. Hoog in gouden doeken vertonen zij een staaltje van acrobatiek dat z’n weerga niet kent. Naast elkaar in touwen en doeken voert het tweetal gracieuze choreografieën uit. Liefst drie keer is het optreden van Jana en Sylvia te zien. Het is maar een greep uit het omvangrijke programma dat het publiek op en rond het Marktplein zal boeien.De populaire band Toosst zal met een swingende muzikale show de eerste dag van Waterbei afsluiten. Eerdere optredens van Toosst hebben bewezen dat die opdracht in goede handen is.



Gewaagde act

Op zaterdag 27 augustus wordt de hele binnenstad van Winschoten omgetoverd tot festivalterrein, van Marktplein tot Oldambtplein en van Venne tot Posttilterrein. De vele straattheateracts zullen het publiek tussen 11.00 en 16.00 uur onophoudelijk vermaken. De hoogtepunten rijgen zich aaneen. Variété, acrobatiek, slapstick, baldadige animatie, zang, muziek, zelfs een stil orkest, een rijdend aquarium, de crew van Cap’n Jack, poppentheater, poffertjes smullen, rolschaatsen, reuzengorilla Bonito en steltlopers vullen het doorlopende programma. Speciale aandacht vraagt de acrobatengroep Special Conquest, die op het plein voor ’t Rond de sprongtechniek op pneumatische stelten toont. Een spectaculaire en gewaagde act, waarbij de artiesten begeleid worden door een futuristische ruimtewagen die garant staat voor speciale effecten.

Ingezonden door H Lemein

Op de foto’s:

Braziliaanse percussiegroep Los delSol

Acrobatengroep Special Conquest

The Sassy Jassy Sisters