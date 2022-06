Wia Buze verzorgde sfeervol concert in openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Gisteravond trad Wia Buze op in het openluchttheater van Sellingen.

Wia Buze is geboren en getogen in het vissersdorpje Termunterzijl. Toen ze 2 jaar oud was wist zij dat ze zangeres wilde worden. Op 15-jarige leeftijd (in 1985) deed ze mee aan een voorronde van de Soundmixshow en daarna was het hek van de dam. Er volgden vele talentenjachten en heel veel prijzen, waaronder de Jordaantrofee (1991) en het Nederlands Songfestival (1995).

In 1988 begon Wia met zingen in haar moerstaal, het Gronings en vanaf dat moment is zij niet meer weg te denken uit de wereld van de streektaalmuziek. Voor haar verdiensten voor het behoud van het Gronings en de streektaalmuziek ontvangt ze de K. ter Laanpries 2004 en wordt ze in 2015 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Inmiddels zijn we 37 jaar verder en heeft Wia ontzettend veel optredens verzorgd met haar Gronings repertoire. In 1991 maakte zij haar eerste cd ‘Ik kom van Ziel’, in maart 2016 leverde zij de cd ‘Thoes’ af. In totaal maakte Wia door de jaren heen 10 cd’s met producer/arrangeur Jur Eckhardt. In 2020 vierde Wia haar 35-jubileum met het uitbrengen van het album ‘Lös!’ met haar nieuwe producer/arrangeur Mark Pepping. De presentatie van dit album viel samen met de afkondiging van de eerste Corona-lockdown waardoor ook de geplande theatertour kwam te vervallen.

Inmiddels komt, na bijna 2 jaar, alles gelukkig weer op gang. Wia stond gisteravond op de bühne van het openluchttheater van Sellingen en liet het publiek genieten van haar Gronings talige liedjes.

Foto’s: Johannes Velthuis