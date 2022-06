Belangstellenden nemen afscheid van de Heilig Hartschool

MUSSEL, KOPSTUKKEN – Na 93 jaar valt het doek voor de Heilig Hartschool in de Kopstukken (Mussel). Zaterdag was er de gelegenheid om afscheid van de school te nemen.

Met ingang van 1 augustus 2022 sluit de school definitief haar deuren. “Dat doen we met pijn in ons hart”, zegt directeur van de school José Schimmel. De Heilig Hartschool heeft een dusdanig laag leerlingenaantal, dat het niet langer mogelijk is om de school open te houden. “Inmiddels zijn alle leerlingen ondergebracht op andere scholen in de omgeving, zodat zij het onderwijs kunnen krijgen dat zij verdienen”, aldus Schimmel.

Zaterdag was er een speciaal afscheidsprogramma. De school organiseerde van 14.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag. Tijdens deze middag was er een fototentoonstelling en waren er werkstukken van de kinderen te bewonderen zijn die iets vertelden over de geschiedenis van de school. Op deze manier kreeg iedereen de kans om afscheid te nemen van de school..

’s Avonds was er nabij de school een reünie, georganiseerd door een werkgroep met oud-medewerkers en -ouders. Hierbij werd Ria Mencke-Zomer in het zonnetje gezet vanwege haar grote inzet voor het organiseren van de reünie in zo’n korte tijd.

Foto’s: André Dümmer