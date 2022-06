Damclub Winschoten present bij “Hoogeveen Open”

HOOGEVEEN, WINSCHOTEN – Van 15 t/m 20 augustus staat de 13e editie van het internationaal damtoernooi “Hoogeveen Open” op de wedstrijdkalender. De organiserende Hoogeveense Damclub (HDC) werkt dit toernooi evenals vorige jaar af in MFC “De Magneet” in de Hoogeveense wijk Krakeel. Alle dagen staat één ronde op het programma met op dinsdag en donderdag een dubbele ronde. De ruim 100 deelnemers werken dan in één groep 8 ronden “Zwitsers systeem” af onder een speeltempo van “Fischer 80 minuten + 1 minuut per zet”. Ook met deze editie krijgt dit toernooi een internationaal tintje met spelers uit Letland, Litouwen, Kameroen, Polen, Oekraïne en Ivoorkust. Daardoor staat dit evenement onder auspiciën van de Fédération Mondiale Jeu de Dames (FMJD) oftewel de Werelddambond.

Oost Groningen

Oost Groningen wordt, op dit prestigieuze damtoernooi in Drenthe, voor de 12e keer vertegenwoordigd door Damclub Winschoten. Damclub Winschoten neemt deel met Ben Dekens uit Eext, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Han Tuenter uit Westerlee en Geert Lubberink uit Winschoten, waarbij Ben Dekens overigens zijn debuut maakt.

Ratingklassement

Ook deze resultaten op dit toernooi hebben invloed op het ratingklassement bij zowel de FMJD alsmede de Koninklijke Nederlandse Dambond (KNDB). Een ingenieus systeem past namelijk na elke wedstrijd het persoonlijk ratingklassement aan.

Zomertoernooien

Bij het gros van de damverenigingen ligt in de zomermaanden de onderlinge competitie stil.

Om desondanks toch in het wedstijdritme te blijven, staan in deze periode in Nederland diverse toernooien op de wedstrijdkalender. Zoals bijvoorbeeld Rotterdam Open, Heerhugowaard Open, Brunssum Open, Nijmegen Open, Zomerdamtoernooi Heerenveen en Hoogeveen Open. Daarnaast viert Damvereniging Warffum zaterdag 2 juli haar 100 jarig bestaan met een Rapid toernooi.

