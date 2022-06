Groninger Archieven en het Groninger Museum lanceren Podcast over Bommen Berend

GRONINGEN – De Groninger Archieven en het Groninger Museum lanceren de podcast Bommen

Berend.

Het is 350 jaar geleden dat de bisschop van Münster, alias Bommen Berend, de stad Groningen belegerde in het rampjaar 1672. Het lukte hem niet om de stad te veroveren en de stad hield stand. Het behoud van Groningen bleek een keerpunt in het rampjaar.

In de podcast Bommen Berend wordt het verhaal van het beleg en het ontzet van Groningen verteld. U gaat mee op reis door het roerige jaar 1672 en hoort de bommen vallen! In tien afleveringen wordt het verhaal verteld van de imponerende opmars en de dramatische aftocht van Bommen Berend en zijn troepen. Wie was deze vechtlustige bisschop? Ook hoort u waarom de stad stand kon houden. Wie waren de heldhaftige Groningers die koste wat kost hun stad verdedigden? En zijn er vandaag de dag eigenlijk

nog sporen van het strijdtoneel te vinden in Groningen?



De podcast Bommen Berend is gemaakt door Reinout Meijer en Hilde Boelema. De kenmerkende 17e-eeuwse muziek die in de podcast te horen is, is gecomponeerd en gespeeld door Marius Greiner.



Verhalenkaart 1672

De Groninger Archieven bewaren een heel oude kaart van 71 cm hoog en 258,5 cm breed. Cartograaf Jannes Tideman maakte deze kaart in 1672 toen de gebeurtenissen nog vers in het geheugen lagen. Deze verhalenkaart vormt de basis van de podcast Bommen Berend en is te vinden op www.kaart1672.nl. Zoom in op de prachtige details en lees de verhalen over het Groningen van 1672.

Stad houdt stand

In het Groninger Museum is tot 30 oktober de tentoonstelling Stad houdt stand te zien. De expositie bevat authentieke schilderijen, voorwerpen en documenten en zelfs kanonnen uit deze heroïsche strijd. Bovendien hangt er een reproductie van de kaart van Tideman – 3,5 meter hoog bij 13 meter lang! – aan de muur.



Vanaf nu verschijnt elke zondag een aflevering van de podcast. De laatste komt op 28 augustus online, de dag waarop we 350 jaar Groningens ontzet vieren. Bommen Berend is te beluisteren op Spotify en via de website www.kaart1672.nl.

