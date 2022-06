DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Papenburg

Bij een ongeval op de Hermann-Lange-Straße is vrijdagmiddag om half drie een fietser lichtgewond geraakt. Hij werd door een onbekende bestuurster van een VW Passat over het hoofd gezien toen ze de rotonde opreed. De fietser kwam bij de aanrijding ten val. De automobiliste informeerde kort of hij gewond was geraakt en vervolgde toen haar weg. De politie wil graag met haar en getuigen van het ongeval in contact komen.

Op de parkeerplaats aan de Alter Schulweg is zaterdag om vier uur een zwarte Opel Insignia aangereden. De schade bedraagt 1.000 euro. De veroorzaker is doorgereden.

Haren

Vanmorgen botste een bestuurder van een vrachtwagen om 6.40 uur op de B408 ter hoogte van de Bürgermeister-Esders-Straße in Haren-Rütenbrock tegen een wegafzetting. Een achter hem rijdende 52 jarige bestuurder van een Tesla kon de balken niet meer ontwijken. Zijn auto raakte beschadigd. Over de hoogte van de schade is nog niets bekend. De politie is op zoek naar de chauffeur van de desbetreffende vrachtwagen.

Onder een overkapping bij een supermarkt aan de Papenwiese in Haren is gistermiddag om 17.50 een afvalcontainer in brand geraakt. De schade bedraagt 100 euro. Er raakte niemand gewond. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

Meppen

Vanmorgen werd de politie door meerdere personen gebeld dat op de A31 in zuidelijke richting een spookrijder reed. De 37 jarige spookrijder kon korte tijd later bij Meppen worden aangehouden. Er gebeurden geen ongelukken.

Sögel

In de nacht van zaterdag op zondag is tussen 0.25 en 0.39 uur aan de Püttkesberge een informatiebord over bouwwerkzaamheden aan het station in Sögel in brand geraakt. De schade bedraagt 500 euro. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.