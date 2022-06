Open repetitie Jeduthun Sellingen met blazersklas

SELLINGEN – Muziekvereniging Jeduthun houdt woensdag 29 juni een open repetitie.

Iedereen is uitgenodigd om langs te komen en de sfeer te proeven van de gezellige Sellinger fanfare. Er zal een uitleg zijn van alle verschillende instrumenten die allemaal hun eigen rol hebben in het orkest.

Muziek maken is namelijk heel leuk, maar samen muziek maken is nog leuker! Een goed voorbeeld hiervan is de blazersklas van de basisschool. Zij zullen samen met Jeduthun een vrolijke noot laten horen. Deze avond is voor jong en oud. Iedereen is geheel vrijblijvend van harte welkom vanaf 19.30 uur in de Sprankel.

Ingezonden