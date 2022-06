SV Blijham start cheerleadersgroep

BLIJHAM – In april is er bij SV Blijham een enthousiaste groep cheerleaders gestart. Vrijdag 1 juli om 19.00 en zaterdag 2 juli om 10.30 geven ze een show op het sportveld van ASVB bij de beachscoccer.

Tijdens deze shows laten ze zien wat ze de afgelopen periode al hebben geleerd. Cheerleaden is een combinatie van dans en turnen met showelementen. We kennen het allemaal uit Amerika, maar nu is het dus ook gewoon in Blijham! Kom dus allemaal kijken.

Lijkt het je ook leuk om mee te doen? Jongens en meiden vanaf 8 jaar zijn welkom. De training is elke woensdag van 17.30-19.30 in de sporthal in Blijham. De 1e 3 proeflessen zijn gratis.

Ingezonden