Ter Apeler gymnasten behalen vijfde plek op Nederlands Kampioenschap Acrogym

ROTTERDAM, TER APEL – Twee teams van Showciety Acrobatics kwamen afgelopen weekend in actie bij het Nederlands Kampioenschap acrogym in Ahoy Rotterdam. Na weken hard trainen was het tijd voor de teams om op zondag 26 juni hun prachtige oefeningen te laten zien.



Op de zondagochtend was het de beurt aan het A-pupillen duo Manouk (14) en Rigt (11) om hun vrolijke oefening te laten zien. Ze draaiden een strakke oefening waarin veel progressie werd getoond in vergelijking met het begin van het seizoen. Ze behaalden een knappe 5e plaats op het Nederlands Kampioenschap Acrogym. Deze meiden kunnen terugkijken op een fantastisch seizoen met veel plezier en progressie. Later op de dag was het de beurt aan clubgenootjes en voormalig trainers van ATA (sportclub Acrogym Ter Apel), Rik (26) en Aimée (24). Dit duo toonde drie sterke oefeningen die werden beloond met een gouden medaille. Met dank aan trainer Demi Weggemans (Ter Apel), is de wedstrijd in goede banen geleid. Dank voor je inzet Demi. Showciety is trots op haar sporters, in het bijzonder op Manouk en Rigt omdat ze op deze jonge leeftijd school, vrije tijd en het reizen hebben weten te combineren met het trainen op het hoogste niveau.

Ingezonden door het bestuur van Showciety Acrobatics