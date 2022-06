116 kinderopvanglocaties in Groningen doen mee aan 10e editie ModderDag

GRONINGEN – Woensdag 29 juni is de tiende editie van ModderDag. In de provincie Groningen zullen op 116 locaties bijna 5.000 kinderen naar hartenlust met modder spelen en lekker vies worden dus! En dat is hard nodig in een tijd dat kinderen steeds minder buiten spelen en het schermgebruik alleen maar toeneemt. ‘Heerlijk buitenspelen in de natuur is zo belangrijk voor kinderen,’ stelt projectleider Marc Veekamp van IVN Natuureducatie. ‘Het is goed voor de motoriek, tegen overgewicht, maar ook in sociaal-emotioneel opzicht. Kinderen worden er echt gelukkiger van.’

Met ModderDag wil IVN het belang van vrij spelen in de natuur hoger op de agenda krijgen. Dat kan spelen in een bos of park zijn, maar ook gewoon op een groen speelplein. Natuurlijke speelplekken zorgen voor ander, actiever speelgedrag. Steeds meer studies laten zien dat kinderen die opgroeien in een groenere omgeving een betere psychische gezondheid hebben. Desondanks spelen kinderen van nu zes keer minder buiten dan hun ouders of grootouders deden. Slechts 14 procent van de kinderen in Nederland tussen de 6 en 12 jaar speelt dagelijks buiten. Meer dan de helft speelt vaker binnen dan buiten en drie op de tien kinderen speelt (bijna) nooit of slechts één keer per week buiten.

Belang meer groene buitenruimtes

IVN Natuureducatie heeft deze jubileumeditie van ModderDag samen met Humankind Kinderopvang en Ontwikkeling aangegrepen om in politiek Den Haag te pleiten voor een investering in meer groene, gezonde buitenruimtes en daarbij behorende activiteiten in de kinderopvang. ‘Voor het welzijn van onze kinderen is veel tijd doorbrengen in een gezonde natuurrijke omgeving heel belangrijk. In Schotland is hierover zelfs landelijk beleid’, stelt Veekamp. ‘Veel naar buiten, in een groene omgeving, is bovendien ook heel goed voor de pedagogisch medewerkers. Het is gezond en werkt stressverlagend.’

Bij SKSG gaan kinderen al elke dag naar buiten

Bij de Groningse kinderopvangorganisatie SKSG vinden ze beweging en buitenspelen ook heel belangrijk. Zo gaan ze bijvoorbeeld elke dag naar buiten met de kinderen. Op veel locaties van SKSG wordt ModderDag dan ook elk jaar gevierd. Alle peuterlocaties krijgen elk jaar informatie met veel modderinspiratie zoals het maken van een blotevoetenpad, het spelen van modderspelletjes, kriebelbeestjes zoeken in de modder, etc. Het belangrijkste is dat de kinderen lekker bezig zijn met zand en water en plezier hebben. Aan het eind van de dag krijgen alle kinderen een ModderDag diploma.

Ook voor thuis

Sinds 2016 wordt ModderDag georganiseerd door IVN Natuureducatie. Een moddermasker opdoen, moddertaartjes bakken of gewoon lekker in de modder spelen, het kan die dag allemaal. ‘Wij vinden het belangrijk om het buitenspelen te promoten, maar ook juist dat kinderen vies mogen worden. Modder zet eigenlijk automatisch aan tot vrij spel. Alleen al een plas water en een hoop zand leidt tot enorm veel speelplezier bij kinderen. Ze bedenken vaak snel hun eigen spelletjes, het spelen met modder stimuleert hun fantasie,’ licht Veekamp toe. IVN roept daarom alle ouders op om ModderDag te omarmen en ook thuis hun kinderen lekker hun gang te laten gaan. Dit overigens niet alleen op 29 juni, maar het hele jaar door.

Ingezonden