Buurtvereniging Rondom ’t Veloat zamelt woensdag het oud papier in

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 28 juni, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

MEEST ZONNIGE DAGEN | OPWARMING TOT DONDERDAG

Een hogedrukgebied ligt vandaag boven het midden en het noorden van Duitsland. Daardoor is het overwegend zonnig met vooral vanmiddag ook stapelwolken. Er is vandaag een zwakke tot matige zuidenwind en de maximumtemperatuur is zo’n 23 graden.

Morgen komt daar 1 of 2 graden bovenop. Dat betekent dat de zomerse grens van 25 graden in beeld komt. Vannacht daalt het tot een graad of 12 en het is vanavond en vannacht vrijwel onbewolkt. Overdag is het morgen zonnig met opnieuw wat stapelwolken.

Ondertussen schuift dat hogedrukgebied morgen door naar Noorwegen en Zweden en donderdag komt een front vanuit het westen dichterbij. Dat geeft later op de donderdag kans op enkele regen- en onweersbuien en het is dan inmiddels zo’n 27 graden. Vrijdag is er misschien nog een kleine nasleep met een regenbui, maar de zon breekt door en het weekend is droog en vrij zonnig. Wel is het dan koeler met 20 tot 23 graden.