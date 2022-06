VLAGTWEDDE – Feestelijke Kick Off Jongerenproject 2BE in Oost-Groningen



Tijdens een feestelijke Kick Off kwamen vanmiddag meerdere partijen uit Oost Groningen samen die hun handen ineen willen slaan voor de jeugd in Oost Groningen.

De bijeenkomst vond plaats op de locatie van Afeer in Vlagtwedde waar ook de komende projecten zullen plaatsvinden.

Wietse Potze, wethouder van onderwijs voor de gemeente Westerwolde, zette als eerste zijn handtekening voor een vruchtbare samenwerking in Oost Groningen. Hij werd gevolgd door vertegenwoordigers van de participerende partijen.

2BE is een project binnen het programma ‘Meer Kansen Voor Jongeren’ van het Oranje Fonds.

Het doel van het programma is dat de jongeren zin hebben in de toekomst. Tijdens het programma wordt er veel geleerd over henzelf en hoe ze het beste kunnen omgaan met anderen.

Ook wordt ze geleerd hoe ze van een wens naar een concreet plan gaan.

Na afloop van het programma hebben ze een doel, weten ze wat ze moeten doen om daar te komen en daardoor voelen ze zich zelfverzekerder.

In 2018/2019 hebben 30 jongeren aan het project meegedaan en daarvan is 50% uitgestroomd richting werk of opleiding.

Drie jongeren die het project in Delfzijl hebben gevolgd vertelden de aanwezigen over hun ervaringen met het project en wat het hun heeft gebracht.

Ook in Oost Groningen waar de verschillende instantie gaan samenwerken belooft het project kansen te bieden en jongeren weer op weg te helpen naar o.a. opleiding of werk.