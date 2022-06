Fotoreportage van het boerenprotest bij de grensovergangen Bellingwolde en Bad Nieuweschans

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 27 juni, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

AF EN TOE REGEN | DROGER WEER VANAF MORGEN

Het wordt vandaag een zwaar bewolkte dag met vanochtend soms wat regen, maar later vanmiddag wordt het nat met een paar flinke perioden met regen. Het maximum is zo’n 21 graden en er staat een zwakke veranderlijke wind.

En ook vanavond is er nog kans op enkele buien maar vannacht is het droog met vrij helder weer en kans op mistbanken. Minimum komende nacht rond 9 graden.

Die mistbanken zijn een goed voorteken voor morgen want dat wordt een vrij zonnige dag met een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost. De maximumtemperatuur komt morgenmiddag uit op ongeveer 23 graden. En woensdag komt daar een paar graden bij en wordt het 25 á 26 graden.

Donderdag is er door die warmte kans op een paar buien, mogelijk met onweer. Want na donderdag wordt het ook weer koeler met een graad of 20 en een enkele bui, het weekend lijkt dan weer droog te zijn.