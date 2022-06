Ophokplicht voor vogelgriep wordt gedeeltelijk ingetrokken

De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten de ophokplicht voor pluimvee gedeeltelijk in te trekken in een aantal regio’s waar dat verantwoord wordt geacht. Hoewel er in Nederland deze maand nog besmettingen met hoog pathogene vogelgriep zijn geweest (Hierden, Tzum en Biddinghuizen) en er in verschillende regio’s ook nog dode, besmette wilde vogels worden gevonden, wil de minister van LNV ruimte geven aan vrije-uitloopbedrijven in regio’s waar de kans van besmetting van een bedrijf met vogelgriepvirus nu lager wordt ingeschat.

Minister Henk Staghouwer: De vogelgriepsituatie in Nederland is ernstig. In de natuur hebben veel wilde vogels te lijden onder het virus en zo’n 66 Nederlandse pluimveelocaties zijn sinds oktober 2021 besmet geraakt en geruimd. De vogelgriepuitbraken onder wilde vogels – zoals bij kolonies sterns aan de Nederlandse kust – zijn verontrustend voor de instandhouding van deze soorten en eveneens voor de verspreiding van het virus. Het wijst er op dat vogelgriep voorlopig niet meer weg te denken is uit Nederland. Desalniettemin wil ik in regio’s waar dat wèl verantwoord kan worden geacht, de ophokplicht voor commercieel gehouden pluimvee gedeeltelijk intrekken.

Advies deskundigengroep dierziekten

Op 22 juni jl. heeft de deskundigengroep dierziekten de vogelgriepsituatie opnieuw geanalyseerd en de kans op besmetting van een pluimveebedrijf, gegeven de situatie, beoordeeld. Daarin hebben zij ook beoordeeld hoe groot, na het intrekken van de ophokplicht in Nederland of in afzonderlijke regio’s, de kans is dat een pluimveebedrijf in die regio of in Nederland wordt besmet.

De deskundigen hebben de kans dat een pluimveebedrijf wordt besmet als de ophokplicht wordt opgeheven voor heel Nederland ingeschat als matig tot hoog.

De deskundigen hebben ook gekeken naar de risico’s in verschillende regio’s in Nederland. De deskundigengroep schat de kans op besmetting van een bedrijf in regio’s grenzend aan Duitsland en België nu in als ‘matig’, als in deze regio’s de ophokplicht wordt ingetrokken. In de vorige beoordeling van begin juni was dat ‘medium tot hoog.’ Zij geven wel aan dat deze inschatting een hoge mate van hoge onzekerheid bevat. Sinds mei zijn in deze regio’s geen meldingen van dode wilde vogels met hoogpathogene vogelgriep meer geweest en zijn er geen uitbraken geweest. Het opheffen van de ophokplicht in aangrenzende gebieden in Duitsland en België heeft daar niet tot uitbraken op commerciële bedrijven geleid. Met uitzondering van noord Limburg, waar de pluimveedichtheid erg hoog is, heeft de minister van LNV besloten om de ophokplicht in die regio’s in te trekken, om de vrije-uitloop sector in Nederland toch enig perspectief te bieden. In de rest van Nederland blijft de ophok- en afschermplicht van kracht.

