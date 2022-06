VLAGTWEDDE / DELFZIJL – Yenthl vertelt over haar ervaringen met 2BE



Hallo allemaal,

Ik ben Yenthl en ik ben 24 jaar en woon in Delfzijl.

Ik wil jullie graag vertellen over mijn ervaring met 2BE.

Door veel te hebben meegemaakt en niet altijd het goede te doen zat ik langere tijd niet lekker in mijn vel. Ik heb een opleiding afgerond waar ik uiteindelijk niet achter stond, het was niet echt wat voor mij.

In de tussentijd heb ik wat baantjes gehad maar ik kwam in 2020 thuis te zitten.

In december kwam er eind aan mijn relatie en zat ik voor mijn gevoel helemaal vast.

Ik was mijzelf, mijn doelen en motivatie kwijt en wist niet waar ik moest beginnen.

Mijn begeleidster wees mij op 2BE, een traject van tien weken lang voor jongeren net als ik.

Ik had er een hard hoofd in, ik had immers eerder hulp gezocht en vroeg me af of het wel zou helpen.

Toch werd ik uitgenodigd door Janneke voor een intakegesprek en ik leek geschikt om deel te nemen aan het programma. Ik was enorm benieuwd.

We begonnen online en leerden de andere deelnemers kennen en deden we sport via onze laptops of telefoon.

Toen we eenmaal in het “echt” mochten was de groep al een beetje aan elkaar gewend en dat was fijn. We waren een leuke groep die er voor elkaar was en elkaar hielpen.

We werkten aan onszelf door de die we deden, zo hadden we dramalessen, handvaardigheid, sport, workshops en spellen die ons uit onze comfortzone trokken. Ik ging echt met plezier naar 2BE.

We hebben het met een presentatie afgesloten, dat was spannend want ik hield er niet van.

Toch was het een mooie afsluiting, je kon zien hoe ieder op zijn eigen manier gegroeid was.

Ik was trots op een ieder en trots op het feit dat ik kon zeggen trots op mijzelf te zijn!

Ik weet dat ik het leven waard ben en mijzelf mag zijn.

En nu een dik jaar later heb ik mijn zelfvertrouwen weer, de meeste doelen behaald en ben ik weer gelukkig en straal ik weer!

Ik kan 2BE aan iedereen aanraden, ik denk nog vaak terug aan de die ik geleerd heb en ben ik daar enorm dankbaar voor.