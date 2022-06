De deur van de COOP ging voor de laatste keer op slot

BELLINGWOLDE – Vanmiddag draaide Ina de deur van de COOP aan de Hoofdweg in Bellingwolde symbolisch voor de laatste keer op slot.

Vandaag was het de laatste dag dat de COOP in Bellingwolde open was. Klanten profiteerden van de uitverkoop; alles voor de helft. Het was vanaf acht uur vanmorgen al druk. Dit bewijzen ook de lege schappen in de winkel. Terwijl de vrachtwagens klaar staan om de restpartijen op te halen komt het personeel voor de laatste keer in hun COOP outfit samen voor een groepsfoto. Daarna draaide Ina Louis definitief de deur op slot. Klanten die komen aanrijden en niet van de sluiting op de hoogte zijn draaien teleurgesteld om.

De komende weken wordt de winkel omgebouwd naar een PLUS supermarkt. Er komt onder anderen een nieuwe vloer in. Klanten kunnen gebruik maken van gratis vervoer met de Op-stapBus naar de PLUS supermarkt in Winschoten. Op woensdag 20 juli is om 09.00 uur de feestelijke opening voor de nieuwe PLUS in Bellingwolde.

Vorige week nam Ina al afscheid van de COOP. Er kwam na bijna 50 jaar een einde aan haar carrière als supermarktmedewerkster. (klik HIER voor onze reportage) Ze is blij dat ze net voor de grote verandering met pensioen is gegaan. De medewerkers moeten onder anderen voor cursussen naar Almere en op stage bij PLUS supermarkten in Groningen en Zuidbroek.

De COOP opende in 2014 op deze locatie de deuren. Daarvoor was er een COOP supermarkt aan de andere kant van het dorp. In het voorjaar van 2021 werd de supermarkt voorzien van de nieuwste COOP formule elementen. De groente- en broodafdeling werden volledig vernieuwd en er kwam een zelfscanplein, met een eigen uitgang. De winkel bleef tijdens de werkzaamheden gewoon geopend. Op 5 mei 2021 was de heropening.

Foto’s: Catharina Glazenburg