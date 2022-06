Kindergeneeskunde Treant op alle drie ziekenhuislocaties in het nieuw

STADSKANAAL, EMMEN, HOOGEVEEN – De poliklinieken en dagbehandeling Kindergeneeskunde van Treant zijn de afgelopen periode onder handen genomen. Zo zijn de poliklinieken en dagbehandeling van ziekenhuislocatie Bethesda in Hoogeveen en die van Refaja in Stadskanaal verbouwd. Zowel de polikliniek als de dagbehandeling van deze locaties bevinden zich nu naast elkaar op één afdeling. Daarnaast is de polikliniek op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen geheel aangepast in de nieuwe huisstijl, zodat de kinderafdelingen op alle locaties dezelfde uitstraling hebben.

Een groot voordeel van de samenvoeging van de poliklinieken en dagbehandeling in Hoogeveen en Stadskanaal is dat een dokter tussen zijn afspraken door even snel om de hoek kan kijken bij een kind dat aan het bijkomen is van een operatie of voor een onderzoek of behandeling is opgenomen. En ouders kunnen zo vanuit de polikliniek naar de dagbehandeling als een onderzoek meteen na een polibezoek plaatsvindt.

Daarnaast is er nu minder sprake van een ziekenhuisgevoel. Zo zijn er ruimtes ingericht waar behandeling en observatie mogelijk is in huiskamersfeer. De huiskamer heeft een chill-hoek met digitale spellen en tafels waar de patiënten lekker kunnen lezen of een spelletje doen. Er is in het ontwerp rekening gehouden met kinderen van verschillende leeftijdsgroepen en ouders: er is voor elk wat wils.

Onderdeel van de nieuwe huisstijl zijn de twee tekenfiguren Tetter & Trees, ontworpen door gespecialiseerd kinderverpleegkundige Ben Huisjes, die zelf werkzaam is bij Treant. Die uniforme huisstijl (inclusief Tetter en Trees) is erg handig, omdat het geregeld voorkomt dat een patiënt voor een eerste bezoek naar de polikliniek op een van de locaties komt en voor vervolgonderzoek naar een andere locatie gaat. Doordat de afdelingen qua uiterlijk overeenkomen, is dit zeker voor de jonge patiënt herkenbaar en voelt het veilig aan.

‘We zijn trots op deze mooie ontwikkelingen binnen onze zorg voor kinderen. In Emmen komen de dagbehandeling en de kinderafdeling nog aan de beurt qua verbouwing. Deze afdelingen vormen samen met de verloskunde en kraamafdeling het Ouder & Kind centrum van Treant, aldus Angelique Kroeze, hoofd Kindergeneeskunde bij Treant.

In Hoogeveen en Stadskanaal kunnen kinderen en jongeren tot en met 18 jaar op de afdeling terecht voor zowel een dagbehandeling als poliklinische zorg.

Polikliniek

Van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur kunnen kinderen met hun ouders terecht voor een bezoek op de polikliniek kindergeneeskunde. Er is dan altijd een kinderarts aanwezig. De polikliniek beschikt over mooie kamers, waar zorgverleners, zoals kinderartsen, verpleegkundig consulenten, medisch pedagogisch medewerkers en urotherapeuten hun patiënten zien.

Dagbehandeling

Op de dagbehandeling ondergaan kinderen een behandeling of worden ze opgevangen na een operatie, waarbij een overnachting in het ziekenhuis niet nodig is. Voorbeelden daarvan zijn het verwijderen van keelamandelen, het plaatsen van buisjes, het doen van een kijkoperatie, het verrichten van een allergietest, het toedienen van vocht (bijvoorbeeld bij buikgriep), immunotherapie, verneveling bij astma en observaties bij huilbaby’s en bij plas- en poepproblemen.

Kinderafdeling

In Emmen is er naast een polikliniek een kinderafdeling voor zorg waarbij kinderen een of meerdere nachten moeten doorbrengen in het ziekenhuis. Ook voor iedere spoedeisende hulpvraag geldt dat een kind buiten kantoortijden altijd naar Emmen gaat.

Foto’s: Treant / Kinderarts Michiel Burger en patiënt Davy Boomsema, met in de achtergrond Tetter (de olifant) & Trees (de giraf)

Ingezonden