DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Vanmorgen om zeven uur is op de B436 in de richting Weener een 60 jarige bestuurster van een Ford in de berm terecht gekomen en na 25 meter tegen een bermpaal gebotst. De inwoonster van Weener vervolgde daarna haar weg. Zij was niet gewond geraakt. De aanrijding werd door een getuige aan de politie gemeld, waarop agenten de veroorzaakster tuis bezochten. Zij verklaarde mogelijk tijdens het rijden kort in slaap te zijn gevallen. Er is proces verbaal opgemaakt voor onder anderen het verlaten van een plaats van een ongeval, zonder de politie hiervan in kennis te stellen.

Niederlangen

In de nacht van donderdag op vrijdag is bij een blokhut achter een woning aan de Johannesstraße in Niederlangen ingebroken. Er werden een e-bike, een grondwaterpomp, een digitale satellietontvanger met afstandsbediening en een radio gestolen.

Dörpen

De politie zoekt getuigen van een beschadiging van een antracietkleurige Opel Zafira. De auto stond op een parkeerplaats aan de Hauptstraße en werd op 17 juni rond 19.30 uur met vermoedelijk een winkelwagentje beschadigd. De schade bedraagt 600 euro.

Meppen

Dinsdag is de brandweer van Meppen om half vijf ’s middags uitgerukt voor een brand in een kelder van een appartementencomplex aan de Hasebrinkstraße in Meppen. De brand ontstond in een decoratieartikel meldt de politie. Er raakte niemand gewond. Er ontstond voor 15.000 euro schade.

Aschendorf

Bij een ongeval op de B70, ter hoogte van Aschendorf, zijn gistermiddag om vier uur drie personen gewond geraakt. Het ongeval gebeurde toen een 80 jarige bestuurster van een Fiat te laat zag dat een voor haar rijdende 38 jarige bestuurster van een VW vaart minderde om linksaf de Schützenstraße in te slaan. Zij reed frontaal achterop de VW. Hierdoor kwam de VW op de linker rijbaan terecht en botste daar tegen een Mercedes en een motor. De bestuursters van de VW en de Fiat raakten bij de aanrijding lichtgewond. De 76 jarige motorrijder liep zware verwondingen op. De 78 jarige bestuurder van de Mercedes kwam met de schrik vrij.