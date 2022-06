Regionaal penaltybokaal bij oefenwedstrijd Veelerveen – FC Groningen

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 29 juni, 07.00 uur door John Havinga

ZOMERS EN LOKAAL EEN BUI | OPWARMING TOT DONDERDAG

Vandaag worden we nog beïnvloed door een hogedrukgebied. Het wordt zomers warm met maximumtemperaturen van 25 à 26 graden. Er is veel zon, maar we kunnen ook lokaal een spontane bui krijgen. Als dat gebeurt is een klap onweer niet geheel uit te sluiten. Verder dus prima zomers weer, wellicht voor sommigen al wat te warm. De wind is zwak, soms matig uit het zuidoosten.

Morgen wordt een onstabiele dag. Enerzijds komt er een front vanuit het zuidwesten naderbij, maar dat ligt overdag nog ver van oostelijk Groningen. Het is broeierig warm en in de vochtige en warme lucht, voor het front uit, kunnen enkele pittige regen- en onweersbuien gaan ontwikkelen. Er is tevens kans op hagel. Het wordt 26 à 27 graden, met een zwakke, soms matige wind uit het oosten, die later veranderlijk wordt. De meeste buien komen in de avond.

Vrijdag is er in principe nog een nasleep met een bui maar de zon breekt door en het weekend verloopt droog en vrij zonnig. Wel is het koeler met 20 tot 23 graden, bij een matige zuidwest- tot westelijke wind.