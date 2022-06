Zwemschool Henny de Groot verlaat zwembad de Barlage

VLAGTWEDDE – Met ingang van 1 juli worden de lessen van Zwemschool Henny de Groot voortgezet in Wedderbergen.

Vanaf 1 juli 2022 gaat de gemeente Westerwolde Zwembad de Barlage in Vlagtwedde zelf exploiteren. De overeenkomst met Zwemschool Henny de Groot loopt dan af. De gemeente nam het zwembad op Parc Emslandermeer op 31 december 2021 over van Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SPBE). Om ervoor te zorgen dat het zwembad open kon blijven voor de inwoners van Westerwolde en de recreanten van SBPE, werd destijds een tijdelijke exploitatieovereenkomst gesloten met Zwemschool Henny de Groot. Ondertussen was de gemeente met de zwemschool in onderhandeling over een huur- en exploitatieovereenkomst voor het zwembad voor een langere periode. Helaas hebben deze onderhandelingen niet tot een positief resultaat geleid. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente heeft besloten het zwembad zelf te gaan exploiteren.

Henny heeft vanmiddag via een mail de ouders van de kinderen die zwemlessen in Vlagtwedde volge van de ontwikkelingen op de hoogte gesteld. Hierin schrijft ze: “Vanaf 1 juli zijn alle zwemlessen en doelgroeplessen in het zwembad in Wedde, bij Paviljoen Weddermeer (Paviljoenweg 2). We proberen de meeste groepen op dezelfde lestijden te houden. Toch moeten we wat in de planning schuiven. Als de les waarop jij of jouw kind(eren) zwemmen moet worden verplaatst, ontvang je hier in de komende dagen persoonlijk bericht over. Uiteraard gaat dit in goed overleg en vinden we zeker een oplossing. Het zomerrooster blijft zo. De zwemtijden blijven zoals je het hebt ingepland.

In het kort de situatie:

Wij moeten het zwembad in Vlagtwedde 1 juli verlaten. We hebben de afgelopen maanden met de verhuurder van het zwembad (de gemeente) afspraken gemaakt over een nieuw huurcontract. Echter kregen we een contract van hen met compleet andere afspraken, waar we onmogelijk aan kunnen voldoen. Na 25 jaar met veel passie het zwembad te hebben gerund, is dit een zuur einde.

Wij zijn ondanks alles enorm blij dat de zwemlessen en doelgroeplessen gewoon door kunnen gaan. Het bad in Wedde is een fijne plek. De kids moeten immers in de toekomst ook in ieder water veilig kunnen zwemmen. Daar gaan we voor zorgen”.

Henny deelt desgevraagd mee dat zwemlessen in Moekesgat en de Barkhoorn gewoon doorgaan.