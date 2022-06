Bibliotheek Veendam zet de Vakantie Voorleestent weer op

VEENDAM, WILDERVANK – Deze zomer trekt Bibliotheek Veendam twee avonden per week de wijk in met de Vakantie Voorleestent. Deze vakantie staat de tent weer in Veendam en Wildervank.



Bibliotheek Veendam is voor het zevende jaar op rij met een voorlees- en spelprogramma te vinden in de wijk. Zes weken lang staat de tent op een vaste avond, tijd en locatie in de gemeente Veendam. In de laatste vakantieweek wordt een gezamenlijk slotfeest gehouden.



Op de dinsdagavond staat Bibliotheek in Veendam van 18.30 uur tot 19.30 uur, ter hoogte van OBS Noorderbreedte aan de Meezenbroekstraat. Op de woensdagavond wordt op hetzelfde tijdstip Wildervank bezocht. De Voorleestent wordt opgezet aan de Groen van Prinsterlaan, naast de Westerschool.



Veendam: dinsdag 19, 26 juli & 2, 9 en 16 augustus van 18.30 – 19.30 uur

Wildervank: woensdag 20, 27 juli & 3, 10 en 17 augustus van 18.30 – 19.30 uur

Slotfeest: woensdag 24 augustus van 18.30 – 20.00 uur (WOP Veendam Noord)



Over de Vakantie Voorleestent

Bij de Vakantie Voorleestent wordt voorgelezen en doen we spelletjes. Kinderen en ouders kunnen er tevens de leukste (voor)leesboeken lenen. Een bezoekje aan de Vakantie Voorleestent is helemaal gratis en ook gezinnen uit andere wijken zijn van harte welkom! Met de Vakantie Voorleestent wil Bibliotheek Veendam het (voor)lezen in de zomer stimuleren.

