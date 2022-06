Brand legt mogelijk drugslab Oude Pekela bloot, getuigen gezocht

OUDE PEKELA- Vanmorgen kregen de hulpdiensten een melding van een brand in een pand aan de Hanekampswijk in Oude Pekela. Nadat de brandweer de brand geblust had, trof de politie een vermoedelijk drugslab aan. De politie doet onderzoek.

Rond 06.15 uur kreeg de politie een melding van een brand in een woning en schuur aan de Hanekampswijk. De brandweer en politie kwamen met spoed ter plaatse. Gezien de locatie van het pand ten opzichte van het dorp en de gevaarzetting werd opgeschaald naar GRIP 1. De directe omgeving werd ontruimd en afgezet. Tijdens het blussen van de brand waren meerdere explosies hoorbaar. Na het blussen van de brand werd duidelijk dat er in het pand vermoedelijk een drugslab zat.

Onderzoek

Na het aantreffen van het vermoedelijke drugslab is de Landelijke Faciliteit Ontmantelen opgeroepen. Het onderzoek is op dit moment nog in volle gang en nog niet afgerond. De politie probeert te achterhalen wat er in het pand precies is gebeurd en hoe de brand is ontstaan.

Chemicaliën en giftige stoffen

Een drugslab brengt zeer grote gevaren met zich mee. Zo kunnen chemicaliën bijvoorbeeld ontbranden of ontploffen en kunnen giftige stoffen ontsnappen. De gevolgen van een dergelijke ontploffing of brand zijn vaak niet te overzien. Niet enkel de productie van (synthetische) drugs, maar ook de opslag van de benodigde chemicaliën is levensgevaarlijk. Daarnaast worden de afvalstoffen meestal gedumpt in de natuur. Dat is gevaarlijk voor mens, dier en milieu. De gedumpte stoffen zijn vaak zeer brandbaar, bijtend of giftig. Ook kunnen de chemicaliën in het grondwater terechtkomen, wat leidt tot waterverontreiniging.

Melden is van groot belang

Heb je het vermoeden van een drugslab in je omgeving? Bel dan de politie via 112. Anoniem melden kan bij M. via 0800-7000. Meld Misdaad Anoniem staat los van de politie en meldingen zijn voor agenten nooit terug te herleiden naar een melder. Melden mag altijd en kan laagdrempelig. Agenten kunnen uitzoeken of je vermoedens kloppen. Denk bijvoorbeeld aan een sterk chemische geur of verdachte activiteiten op vreemde plekken en tijdstippen. Alles over de signalen en gevaren van een drugslab in je omgeving, vind je op deze speciale themapagina van de politie.

Bron: Politie Groningen