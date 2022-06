College legt het besluit tot uitvoering Pekelderhoofddiep terug bij de raad

PEKELA – Op woensdag 29 juni 2022 heeft het college van B&W de besluitvorming rondom de ‘uitvoering Pekelderhoofddiep’ teruggelegd bij de gemeenteraad.

Uitvoering Pekelderhoofddiep terug bij de raad

Op dinsdag 21 juni 2022 is er tijdens een informatieve bijeenkomst gedebatteerd over het raadsbesluit van 15 december 2021; ‘Vervangen en saneren bruggen en beschoeiing’. Op basis van de inbreng van de inwoners en de discussie in de raad wordt het besluit om over te gaan naar de volgende fase ‘voorlopig ontwerp uit het participatietraject’ naar de realisatie aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

In gesprek met bewoners en ondernemers

De besluiten over de bruggen brengen veel te weeg in de gemeente Pekela. De gemeente vindt het belangrijk om de inwoners en ondernemers bij dit proces te blijven betrekken. Daarom blijft de gemeente de inwoners en ondernemers op zoeken om met ze in gesprek te gaan, om zo samen te werken en samen afwegingen te maken. Met als doel eind 2022, begin 2023 een programma op hoofdlijnen te kunnen presenteren.

Ingezonden