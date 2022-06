NL Alert vanwege grote brand Oude Pekela

OUDE PEKELA – Vanwege een brand aan de Hanekampswijk in Oude Pekela is een NL Alert verstuurd.

De brandweer van Oude Pekela werd rond kwart over zes vanmorgen gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Hanekampswijk in Oude Pekela. Al snel werd opgeschaald naar middel-brand en moesten ook de brandweer van Nieuwe Pekela en de hoogwerker van Winschoten die kant op.

Inmiddels is het GRIP 1 en zijn er meerdere hulpdiensten ter plaatse. De brand is overgeslagen naar de naastgelegen woning. Er zijn meerdere ontploffingen gehoord. Hierbij vlogen brokstukken in het rond. Er zijn geen brandweermensen gewond geraakt. Bewoners van woningen in de omgeving moesten uit veiligheidsoverwegingen hun huizen verlaten.

Bij de brand komt dikke zwarte rook vrij. Naar bewoners in onder anderen Oude Pekela, Oldambt en Blijham is een NL Alert verzonden. Zij worden geadviseerd ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.

Er zijn geruchten dat het hier mogelijk om een XTC lab gaat, maar dat is niet door de politie bevestigd.

Het NL Alert is inmiddels ingetrokken. D schuur en de woning kunnen als verloren worden beschouwd. Het betreft het voormalig werkhuis, een historisch pand. De brandweer liet de gebouwen gecontroleerd uitbranden. Zodra de brand geblust is wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Bij de brand zijn geen personen of dieren gewond geraakt. De bewoners waren ten tijde van de brand afwezig.

