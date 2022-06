Politie zoekt twee verdachten van meerdere inbraken in Gieten

GIETEN, EMMEN, TER APEL – In de nacht van 23 op 24 februari 2022, zijn er meerdere inbraken in auto’s en in woningen geweest in Gieten. De politie is op zoek naar twee verdachten, die op een nachtelijke strooptocht door Gieten trokken.

Bij een van de inbraken werd een mobiele telefoon en een bankpas weggenomen. Via een tracer van de gestolen telefoon heeft de aangever kunnen bekijken welke route de telefoon heeft afgelegd tot het moment dat het toestel waarschijnlijk werd uitgezet. Hierbij kon worden vastgesteld dat de verdachten een route hadden afgelegd die 4 uur en 8 minuten duurde.

Flinke buit

De verdachten hielden zich onder andere op in de Noord-Es, de Kerspelstraat, De Waag, de Westerend en De Zaalsteden. De twee verdachten maakten op verschillende plekken een flinke buit. Ze zijn er vandoor gegaan met laptops, telefoons, camera’s en tablets.

Bus van Gieten naar Emmen

De route eindigde rond 06:30 uur bij het OV-knooppunt in Gieten. Vanaf hier was te zien dat de verdachten de bus pakten om naar het station van Emmen te reizen. In Emmen werden meerdere aankopen gedaan met de weggenomen pinpas. Op beveiligingsbeelden was vervolgens te zien dat de verdachte de bus om 07:20 uur nam naar Ter Apel.

Signalementen verdachten

De politie is op zoek naar twee verdachten. Ze zijn op het station van Emmen duidelijk gefilmd.

Verdachte 1:

Gekleed in een donker gekleurde jas, vermoedelijk zwart, van het merk “Black Bananas” voorzien van groen logo op de borst (zie foto 1). De man had een rugzak op de rug. Hij had de capuchon van de jas over het hoofd en droeg een mondkapje. De man droeg een licht gekleurde jeans, vermoedelijk grijs en had zwarte Nike Air Max met witte accenten aan.

Verdachte 2:

Gekleed in een donker gekleurde jas vermoedelijk zwart, had een rugzak vermoedelijk blauw met groene stiksels of naden. Droeg een muts welke van boven donker was gekleurd en onder licht gekleurd. Droeg een licht gekleurde broek vermoedelijk grijs en had zwarte Nike Air Max met witte tinten aan.

Getuigenoproep

De politie doet een uitgebreid onderzoek naar deze overvallen en is op zoek naar getuigen. Weet u wie er bij deze overvallen betrokken zijn? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie! Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070. U kunt ook anoniem uw informatie delen via 0800-7000.

bron: Politie Drenthe