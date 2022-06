Regenboog wordt algemene voorziening

STADSKANAAL – De Regenboog in Stadskanaal is een algemene inloopvoorziening voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarnaast is er in hetzelfde gebouw Wmo-dagbesteding. De gemeente Stadskanaal wil deze locatie omvormen naar een laagdrempelige, bredere algemene voorziening waar inwoners terecht kunnen voor herstel en het oppakken van hun dagelijks leven.

De begeleiding in de Regenboog wordt op dit moment geboden door Cosis. Omdat Cosis niet mee heeft gedaan in de nieuwe Wmo-aanbesteding, is er voor het komend jaar een tussenoplossing gevonden voor het aanbod in de Regenboog. Vanaf 1 juli wordt de Regenboog een algemene inloopvoorziening voor inloop en participatie, waar Cosis nog tijdelijk de begeleiding kan blijven verzorgen. Dit geeft de huidige gebruikers van de Regenboog voor het komend jaar zekerheid dat ze terecht kunnen op dezelfde locatie. Tot medio 2023 worden de plannen voor De Regenboog verder uitgewerkt.

Cosis en de gemeente Stadskanaal zijn blij met deze oplossing. Samen onderzoeken zij het komend jaar hoe de algemene voorziening vorm moet krijgen. Die wens was er al langer bij de gemeente. “Het is de bedoeling dat inwoners die daar behoefte aan hebben bij De Regenboog binnen kunnen lopen. Bijvoorbeeld voor een kop koffie, gezamenlijke maaltijd of andere activiteit”, aldus de gemeente Stadskanaal. Cosis clusterdirecteur Michel Hovinga vult aan: “Samen met de gemeente gaan we aan de slag om dit te realiseren. Medio 2023 kijken we waar we staan en besluiten dan over het vervolg.”

