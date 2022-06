Sloophamer gaat door pand Agnes Fleur in Vlagtwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 30 juni, 08.00 uur door John Havinga

BROEIERIG WARM | EIND VAN DE MIDDAG EN VANAVOND PITTIGE ONWEERSBUIEN

Vandaag wordt een onstabiele dag. Het broeierig warm en in de vochtige en warme lucht, voor het front uit, kunnen enkele pittige regen- en onweersbuien gaan ontwikkelen. Er is tevens kans op hagel en windstoten. Het wordt 27 graden, met een zwakke, soms matige wind uit het oosten, die later veranderlijk wordt. De meeste buien komen in de avond en ook vannacht nog.

Morgen is er nog een nasleep met een paar buien. In de ochtend zijn er nog enkele buien, maar in de middag wordt het meestal droog en breekt de zon door. Het wordt daarbij ongeveer 20 graden, met een zwakke tot matige zuidwestenwind.

In het weekend blijft het droog en is het wat koeler, maar aangenaam met 20 tot 23 graden, bij een matige zuidwest- tot westelijke wind. Het wordt een vrij zonnig weekend.