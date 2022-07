Jubilarissen Christelijke Muziekvereniging De Harmonie in het zonnetje gezet

WINSCHOTEN – Woensdag zijn twee jubilarissen van Christelijke Muziekvereniging De Harmonie in het zonnetje gezet.

Op woensdagavond 29 juni jl. organiseerde CMV De Harmonie te Winschoten een donateursconcert in de Vennekerk. Met dit concert wilde de vereniging de donateurs bedanken voor hun jaarlijkse financiële bijdrage. Deze bijdrage is een extra steuntje in de rug voor het organiseren van activiteiten.



Tijdens het concert werden ook twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Fré Haan is 50 jaar muzikant. Hij speelt al jaren de bas in het orkest, maar ook bij de streetband De Klinkers. Jarenlang is hij in het bestuur van De Harmonie actief geweest en wist in die periode concerten te organiseren waarbij bekende artiesten optraden, bijv. Ben Kramer, Alex Vissering en Wia Buze. Naast het spelen van muziek zet Fré zich in voor het muziekproject op de basisscholen om leerlingen kennis te laten maken met het bespelen van een instrument.



Koos Kruizinga is 60 jaar muzikant Hij bespeelt al sinds jaar en dag de bugel. Muziek spelen zit Koos in de genen, want ook zijn opa en vader zaten bij de muziek. Ook Koos heeft een aantal jaar bij de streetband De Klinkers gespeeld.



Beide jubilarissen mochten van Muziekbond Groningen en Drenthe een oorkonde en speldje in ontvangst nemen. Deze werd hen overhandigd door de heer Ben Wilts, penningmeester van de bond.

