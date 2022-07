Orgelvirtuoos komt naar Wessinghuizen

WESSINGHUIZEN – Op 9 juli bent u van harte welkom in de blauwe kunstkathedraal Artphy in Wessinghuizen. We gaan de succesvolle expositie Proposities letterlijk uitluiden met virtuoos orgelmuziek.

Het programma begint om 15:00 uur. De bekende en jonge organist Gert van Hoef gaat voor ons spelen op het orgel van Artphy. Het orgel is oorspronkelijk gemaakt voor de Evangelisch Lutherse kerk In Stadskanaal. Gert speelt met zijn sublieme orgelspel in op de thematiek van de expositie met muziek van Bach, Glass tot Yiruma! In de pauze zal de kunstenaar Arjen Boerstra toelichtingen geven bij de vele monumentale kunstwerken. Komt het horen en zien in Artphy. En vergeet niet vooraf of achteraf een prachtige wandeling te maken langs de vele beken en door de schitterende natuur in en rond het luchtkuuroord Wessinghuizen.



Adres: Kempkebosweg 2 9591 VG Onstwedde

Zie ook: www.artphy.nl

