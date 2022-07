PvdA wil investeren in Groningse steden

GRONINGEN – Op 29 juni waren in de Provinciale Staten de Algemene Beschouwingen. PvdA fractievoorzitter Pascal Roemers kwam hier met een voorstel voor het ondersteunen van en investeren in de Groningse stedelijke kernen; Het Grunniger Kleine Stedenbeleid. Het college van Gedeputeerde Staten gaf aan zich goed te kunnen vinden in het voorstel. Ze deed dan ook de toezegging om het idee te gaan verkennen bij de ontwikkeling van de nieuw omgevingsvisie.

Wat houdt dit Kleine Stedenbeleid volgens de PvdA in? De grote stad en vele dorpen die wijdverspreid zijn. Zo kennen we de provincie Groningen. In de verschillende hoeken van de regio bevinden zich daardoor verbanden van dorpen. Met een kleine stedelijke kern als middelpunt. Stadskanaal, Winschoten, Veendam, Hoogezand, Delfzijl en Appingedam. Stuk voor stuk steden waar elke inwoner uit de omgeving geregeld komt. En dan gaat het niet alleen om het doen van boodschappen. Sport, cultuur, onderwijs en detailhandel maken deze kleine steden tot motoren van de brede welvaart in de provincie. Ze dragen bij aan het welzijn van onze inwoners. Juist vanwege die cruciale rol die ze vervullen, verdienen deze plaatsen een extra impuls.



De PvdA wil dat de provincie de handschoen oppakt en samen met de gemeenten, corporaties, ontwikkelaars en met werkgevers investeert in de leefbaarheid van de Groningse kleine steden. In de jaren ’90 waren het de Kabinetten Kok die met het Grote Stedenbeleid investeerden in de fysieke en sociale kwaliteit van Nederlandse steden. Met resultaat. Vooral meer en gemengde nieuwbouw is verloedering tegengegaan en heeft voor meer leefbare wijken gezorgd. Niet alleen in de steden zelf. Juist ook in de regio werd geprofiteerd van sterke centra. Daar willen we als PvdA op voortbouwen. ”Het positieve effect dat dit Grote Stedenbeleid heeft gehad voor zowel de steden zelf als voor de regio’s eromheen, willen we in de provincie Groningen terugzien. We wachten de resultaten van de verkenning af”, aldus Pascal Roemers.

Ingezonden