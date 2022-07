Sander Claassen verkozen tot lijsttrekker voor D66 bij Provinciale Statenverkiezingen 

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 2 juli, 08.45 uur door John Havinga

VRIJ ZONNIG | MORGEN EEN BUI – KOMENDE WEEK KOEL ZOMERWEER

Vanmiddag geregeld zon en droog. Er trekt een hogedrukgebied ten oosten van Nederland naar Duitsland, waar we van profiteren. Daardoor wordt het vrij zonnig en het blijft droog, met maximumtemperaturen die rond 24 graden komen te liggen. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten en wordt matig (3-4). Vannacht opklaringen en een zwakke noordenwind. De minima liggen rond 14 graden.

Morgen trekt er een zwakke storing over. Het is daardoor wat bewolkter en een enkele bui is niet geheel uit te sluiten. De temperaturen blijven daardoor steken rond 22 graden. De wind komt uit het westen en wordt matig (3-4), later ruimend naar noordwest. In de avond wordt het al snel droog en in de nacht zijn er flinke opklaringen en koelt het af tot rond 10 graden.

Komende week hebben we koel zomerweer en schommelen de temperaturen rond 19 à 20 graden, bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Het is onvervalst zomerweer, met zon en stapelwolken en een enkel (spetter)buitje is niet helemaal uit te sluiten. Al zal dat zeker niet overal neerslag brengen en al helemaal niet in grote hoeveelheden.