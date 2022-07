Auto slaat over de kop bij Gasselte

GASSELTE – Vanmiddag is op de N34 ter hoogte van Gasselte een auto met daarachter een aanhanger over de kop geslagen.

Vanmiddag is rond half drie op de N34 tussen Gasselte en Borger een auto met daarachter een aanhanger over de kop geslagen en tegen een boom gebotst. De wagen kwam liggend op de zijkant in de berm tot stilstand. De bestuurder raakte lichtgewond. Een vrouw, die naast hem in de auto zat, is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Assen gebracht.

In de auto zaten eveneens vier honden. Een daarvan raakte gewond aan zijn oog. Een kip, die in een doos in de auto zat, overleefde het ongeval ook.

De auto is afgesleept. Het verkeer werd tijdelijk omgeleid.