‘De Heks van Almen’ in Onstwedde

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 3 juli, 09.00 uur door John Havinga

ENKELE BUIEN – KANS ONWEER | KOMENDE WEEK KOEL ZOMERWEER

Vanmiddag trekt er een storing over. Het is daardoor wat bewolkter en vooral vanmiddag en vanavond kunnen er buien gaan ontstaan en overtrekken. Plaatselijk is een pittige bui mogelijk, met onweer. De temperaturen blijven daardoor steken rond 23 graden. De wind komt uit het westen tot zuidwesten en wordt matig (3-4), vanavond ruimend naar noordwest. Later vanavond wordt het en in de nacht zijn er flinke opklaringen en koelt het af tot rond 10 graden.

Morgen wisselend bewolkt, mogelijk een bui. Het wordt wisselend bewolkt maandag met mogelijk in de middag een enkele bui. De temperaturen schommelen rond 20 à 21 graden en het waait matig uit het westen, later uit het noordwesten.

Deze week hebben we koel zomerweer en schommelen de temperaturen rond 19 à 20 graden, bij een matige wind uit het westen tot noordwesten. Het is onvervalst ‘Hollands weer’ met een afwisseling van zon, stapelwolken en soms een enkel (spetter)buitje. Woensdag en donderdag is de kans op die buien overigens wel groter.