Gedichtenhuisje geplaatst in Smeerling

SMEERLING – Naar het idee van de Sellinger dichter Sjoerd Visser hebben (amateur) dichters een gedichtenhuis op paal ingericht en bewerkt voor hun gedicht: elk gedicht verdient een eigen plek, zo is het motto. Een zeer kleurrijk geheel.

Tot 31 Juli staan zo’n 40 gedichten centraal in Smeerling. De opening was vrijdag in de tuin van Gasterij Natuurlijk Smeerling.

Gedichtenwedstrijd thema 4 seizoenen:

Voor alle Gedichtenschrijvers,

Laat je inspireren door de mooie natuur van Smeerling e.o.

Gasterij Natuurlijk Smeerling en Natuurmonumenten organiseren in de maand juli een gedichtenwedstrijd n.a.v. de gedichtenhuisjes, te vinden in de tuin van de Gasterij van 1 juli t/m 30 juli. Ze zoeken een mooi, passend seizoensgedicht voor het Dal van de Ruiten Aa, van elk seizoen apart. Je kunt er dus max vier inleveren, maar één mag ook.

De te winnen prijs is dat het winnend gedicht, van elk seizoen één, wordt geplaatst aan het Beleefpad in Smeerling, in dat betreffende seizoen. ( 4 x een winnaar dus, 4 x een ander gedicht in één jaar).

Lever in voor 1 augustus ’22 bij de Gasterij. Mag op papier, of digitaal. info@gasterij-natuurlijik-smeerling.nl. Vermeld daarbij naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. De winnende gedichten worden bekend gemaakt op de FB pagina van Gasterij Natuurlijk Smeerling voor 1 september. De winnaars krijgen zelf bericht en een uitnodiging voor het officieel plaatsen van het gedicht.

Ingezonden

Foto’s: Bé Eelsing