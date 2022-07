Jakob Pronk uit Winschoten pakt brons op jubileumtoernooi in Warffum

WINSCHOTEN, WARFFUM – Zaterdag vierde damvereniging Warffum haar 100 jarig jubileum met een Rapid toernooi in Het Hogeland College (HHC) in Warffum. Onder een speeltempo van “Fischer 10 minuten + 5 bonusseconden per zet” werden 7 ronden “Zwitsers systeem” afgewerkt. Nadat voorzitter Eddy Groenhagen de geschiedenis van Damvereniging Warffum de revue liet passeren, schoven de 54 deelnemers achter de borden voor hun eerste ronde, die via een loting tot stand kwam. Alle deelnemers speelden namelijk in één groep, die virtueel was onderverdeeld in 5 ratingklassementen. Vanaf de 2e ronde koppelde de toernooimanager (lees computer) na elke ronde de spelers met een gelijk aantal punten aan elkaar.

Negen deelnemers uit Oost Groningen present

Regio Oost Groningen gaf met, Sandra Brakels uit Stadskanaal, Bé Brakels uit Ter Apelkanaal, Henk Kalk (MF) uit Veendam, Egbert Wierenga uit Noordbroek, Jan Starke uit Oude Pekela, Han Tuenter uit Westerlee, Janick Lanting uit Bad Nieuweschans, Jakob Pronk uit Winschoten en Geert Lubberink uit Winschoten acte de préséance op dit toernooi.

Sandra Brakels en Jan Starke kwamen beide tot 4 punten. Bé Brakels scoorde 5 punten. Janick Lanting en Han Tuenter elk 6 punten. Egbert Wierenga behaalde met 7 punten keurig de 50% grens. Geert Lubberink kwam tot 8 punten en Henk Kalk (MF) 9 punten. Jakob Pronk tenslotte kwam met 11 punten tot een uitstekende 3e plaats achter Danny Staal (MF) uit Groningen eveneens 11 punten en kampioen Jan van Dijk (MF) uit Wolvega met 13 punten.

Keurig resultaat Jakob Pronk

De derde plaats in het eindklassement van Jakob Pronk is een uitmuntende prestatie, net achter Danny Staal (MF) en Jan van Dijk (MF). Overigens de damtitel MF staat, vrij vertaald, voor Landelijke Meester dammer. Jakob had evenals Danny 11 punten behaald, echter de weerstandspunten gaven hier de doorslag. Uitkomend tegen een speler die hoger staat in het klassement, ongeacht de uitslag, levert namelijk meer weerstandspunten op. Jakob kwam tot de eindscore via winstpartijen tegen Henk Pruim uit Beilen, Johan Rademaker uit Groningen en Peter Hoeksema uit Baflo. Daarna verlies tegen de latere toernooiwinnaar Jan van Dijk. Vervolgens winst tegen Wim Dirks uit Den Andel en Jouke de Haan uit Grijpskerk. Daarna sloot Jakob het toernooi af met een puntendeling tegen Danny Staal.

Sterk toernooi

Dit jubileumtoernooi gaat de geschiedenisboeken in als een goed bezet evenement met een gemiddelde KNDB rating van ongeveer 1000 punten. Overigens heeft dit toernooi geen invloed op de persoonlijke ratingpunten. Dit geldt grofweg alleen voor de Nationale Competitie (NC) en NK senioren en junioren, waarbij een speeltempo wordt gehanteerd van “Fischer 80 + 1”. De zogenaamde “Open” toernooien vallen onder auspiciën van de FMJD oftewel de Werelddambond, die hanteren eveneens bovengenoemd speeltempo. Volgende maand kunnen de liefhebbers van 15 t/m 20 augustus deelnemen aan “Hoogeveen Open”.

Ingezonden